شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الكنيسة الروسية يصل دير الأنبا بيشوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وبرفقتهم نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح لتاريخه.

وزار الوفد الرهباني اليوم أديرة وادي النطرون، حيث بدأت زياراتهم صباح اليوم بزيارة دير البراموس تلاها زيارة دير السريان قبل أن يتوجه يتوجهوا إلى دير القديس الأنبا بيشوي.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.