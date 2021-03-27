شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. وزارة الإعلام تعقد الدورة التدريبية الثانية لمتحدثي الوزارات والمؤسسات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد وزارة الدولة للإعلام، غدًا الأحد، الدورة التدريبية الثانية للمتحدثين الرسميين، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير مهارات المتحدثين الرسميين للوزارات والجهات الحكومية، وجهود وزارة الدولة للإعلام لتطوير الأدوات الإعلامية المختلفة، وكذلك دورها فى التنسيق والتواصل الحكومى لإدارة الأزمات بفاعلية.

تستمر الدورة التدريبية لمدة 5 أيام بدءًا من غدٍ، وتضم 64 متحدثًا رسميًّا من 19 وزارة وسبع محافظات وجهتين حكوميتين.

كان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قد شهد، الخميس الماضى، ختام الدورة التدريبية الأولى التى نظمتها الوزارة للمتحدثين الرسميين فى الفترة من 21 مارس وحتى 25 مارس الجارى.