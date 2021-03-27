شكرا لقرائتكم خبر عن «الحذر من الموجة الثالثة لـ كورونا ».. مستشار السيسي يوجه رسالة للأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة جدا لمواجهة جائحة فيروس كورونا منذ اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس، مؤكدا أن جهود الدولة مازالت مستمرة للحد من مخاطر الفيروس.

أضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السيد المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد سعيد على قناة «الحدث اليوم» أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا تضرب العالم حاليا، مشددا على أنه يجب على الجميع الحذر لأن الفيروس مازال موجودا في مصر ويتم رصد حالات مصابة بشكل يومي.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أنه يجب على الشعب المصر الإلتزام بالإجراءات الوقائية باستمرارية وبدون أي تهاون للحد من تداعيات الفيروس، مؤكدا أن الجميع في الدولة يقومون بدورهم على أكمل وجه لموجهة أي زيادة في الأعداد بسبب الموجة الثالثة.

ووجه عوض تاج الدين الشكر لكل الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والإسعاف وجميع المتعاملين مع المصابين، لافتا إلى أن هناك الكثير الشهداء سقطوا أثناء تأدية عملهم لموجهة الفيروس قائلا: «كنتم أبطال بمعني الكلمة وضحيتوا كثيرا علشان تحافظوا على الكثير من الأرواح وتحدوا من مرض ومعاناة فئات كثيرة، ولكم كل التحية والتقدير، لأن هذا العمل عمل بطولي وفدائي وإنساني من الدرجة الاولي، وهذا عند الله له أجر عظيم، والدولة المصرية تقدره بشكل كبير».