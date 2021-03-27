شكرا لقرائتكم خبر عن «عاملة مصيبة من ساعتين».. أحمد موسى: السفينة الجانحة بقناة السويس سيئة السمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 18 ألف سفينة مرت بقناة السويس العام الماضي ولم تقع أي حادثة، مؤكدًا أن المرشد المصري في قناة السويس «نمبر وان» بالعالم.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن قناة السويس بها إرشاد على أعلى مستوى وبها أفضل مرشدين، موضحا أن أي واحد منهم يعمل في أي مكان بالعالم ويطلب المبلغ الذي يريده.

وأضاف موسى أن السفينة الجانحة بقناة السويس سيئة السمعة، وأنها فعلت مشكلة في ألمانيا قبل 3 أعوام، وسفينة أخرى تابعة للشركة المشغلة ذاتها «عاملة مصيبة من ساعتين» في ميناء تايبيه وارتطمت بالرصيف بتايوان وعطلته عن العمل.