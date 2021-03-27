شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسليم كل جثامين ضحايا حادث قطاري سوهاج لذويهم عدا واحدة مشوهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إنه تم إجراء 11 عملية جراحية لمصابى حادث تصام قطاري سوهاج بالمستشفى التعليمى، كما تم إجراء عمليتين جراحيتين بمستشفى ناصر.

وأشار رئيس قطاع الطب العلاجى، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، إلى أنه فور وقوع الحادث، جرى رفع درجة الاستعداد للقصوى بكل مستشفيات سوهاج وأسيوط وقنا، من أجل استقبال حالات الإصابة جراء الحادث الأليم.

وأوضح أنه تم الدفع بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية للمساعدة في التعامل مع حالات الإصابة الوافدة إلى المستشفيات، كما أن هناك توافرا في أكياس الدم بكل المستشفيات من أجل مساعدة المصابين.

ولفت إلى أن الركاب كانوا من مختلف الأعمار والفئات «سيدات ومدنين وعسكريين وأطفال»، وكانت حالات الإصابة بينهم مختلفة ومتنوعة، مشيرا إلى أنه تم تسليم كل الجثامين لذويهم مع استخراج تصاريح للدفن والتوجيه بسرعة دفنها، بينما تبقى جثة واحدة لم يجرى التوجيه بدفنها حتى الآن، لوجود تشوه فيها، ما دفع النيابة العامة لتأجيل دفن الجثة، لحين معرفة هوية الشخص بعد إجراء تحليل الـDNA له.