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أمير الكويت يعزى الرئيس السيسى بضحايا انهيار عقار بجسر السويس

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القاهرة - سامية سيد - بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث انهيار عقار بمنطقة جسر السويس، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب أمير الكويت - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت - عن خالص تعازيه للرئيس السيسى بضحايا الحادث، سائلا المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.

كما بعث ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ببرقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس السيسي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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