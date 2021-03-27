شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع جهود البحث عن المفقودين أسفل عقار جسر السويس المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، موقع انهيار عقار جسر السويس بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب بنطاق حى السلام أول، لمتابعة جهود البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض .

وأكد محافظ القاهرة مواصلة الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية لرفع أنقاض عقار جسر السويس التابع لحى السلام، المنهار فجر اليوم، والبحث عن وجود ضحايا تحت الأنقاض، مشيرا الى أنه تم خروج 18 حالة من مصابى عقار السلام من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم ومازالت 6 حالات يتلقون العلاج بالمستشفى وحالتهم مستقرة .

وأكد محافظ القاهرة أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى .

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1) وعلى الفور إنتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار .

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .