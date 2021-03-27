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عاهل المغرب يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

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القاهرة - سامية سيد - بعث عاهل المغرب الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك إثر حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، مخلفا العديد من الضحايا.

وقال برقية الملك محمد السادس - فى البرقية - “تلقيت ببالغ التأثر والأسى، نبأ الحادث المفجع لاصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، مخلفا العديد من الضحايا".

وأعرب العاهل المغربى - للرئيس السيسي، ومن خلاله - للأسر المكلومة، وللشعب المصرى عن أحر التعازى وأصدق المواساة، سائلا الله - تعالى - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمه وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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