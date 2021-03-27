شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل 3 ظواهر جوية حتى الجمعة المقبل

- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد 28 مارس جتى يوم الجمعة 2 إبريل، والتي جاءت على النحو التالي:
الأحد:
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 30%، وشبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
الاثنين:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.
الثلاثاء:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
الأربعاء:
فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 40%، وشبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وسيناء وشمال الصعيد.
الخميس:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
الجمعة:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.