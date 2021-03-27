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إحباط تهريب 12 كجم "قات" مخدر مع راكبين قادمين من إثيوبيا في المطار (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 12 كجم من نبات القات المخدر، أخفاها راكبين قادمين من إثيوبيا داخل حقائبهما، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتسليمها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية، القادمة من العاصمة أديس آبابا، اشتبه سالم عابد مأمور الجمركية في راكبين يحملان جنسية أجنبية قادمين من إثيوبيا، وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبدالعليم مأمور الفحص، تم تأكيد الاشتباه، وبالعرض على حسين هيكل حسين نائب مدير الإدارة، قرر تكليف نجاح لطفي مأمور التفتيش وهاني أبو طالب مشرف الصالة بتفتيش حقائبهما، وتبين وجود 6 كيلو من نبات القات المخدر بداخل حقيبة كل راكب منهما بإجمالي 12 كيلو من نبات القات المخدر.​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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