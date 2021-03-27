غدًا.. انطلاق الدورة التدريبية الثانية للمتحدثين الرسميين للوزارات والمؤسسات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تعقد وزارة الدولة للإعلام، غدًا الأحد، الدورة التدريبية الثانية للمتحدثين الرسميين، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير مهارات المتحدثين الرسميين للوزارات والجهات الحكومية، وجهود وزارة الدولة للإعلام لتطوير الأدوات الإعلامية المختلفة، وكذلك دورها في التنسيق والتواصل الحكومي لإدارة الأزمات بفاعلية.

تستمر الدورة التدريبية لمدة خمسة أيام بدءًا من غدٍ، وتضم 64 متحدثًا رسميًّا من 19 وزارة وسبع محافظات وجهتين حكوميتين.

وشهد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الخميس الماضي، ختام الدورة التدريبية الأولى التي نظمتها الوزارة للمتحدثين الرسميين في الفترة من 21 مارس وحتى 25 مارس الجاري.