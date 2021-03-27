مصابو كورونا وفوق الـ60 عامًا.. 5 فئات محرومة من الحج هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، الضوابط العامة لاستقبال الحجاج من خارج المملكة خلال الموسم المقبل، وفقا لتعليمات واشتراطات وزارة الصحة السعودية.

ويرصد "الخليج 365" الفئات المحرومة من أداء فريضة الحج لهذا الموسم حال تشغيل الموسم بمصر، وذلك على النحو التالي:

- استثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج.

ـ الأطفال حتى سن 18 عاما.

ـ أصحاب الأمراض المزمنة.

ـ أصحاب مرضى كورونا.

ـ الفئات العمرية التي تخطت سن الـ 60 عاما.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت وضع ضوابط الحج هذا العام وجاءت كالتالي:

- ضرورة حصول حجاج الداخل والخارج على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع شهر ذي الحجة.

- إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، وتكون الجرعة الثانية قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.

- حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع.

- ارتداء الكمامة لجميع الحجاج العاملين في جميع الأوقات.

- إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 ساعة من الوصول للمملكة.

- الحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول للمملكة، وتتخلل هذه الفترة إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج.

- وصول نسبة التطعيم إلى 60% لسكان مدينتي مكة والمدينة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذي الحجة.

- استثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج، واقتصار الفئات العمرية بين 18 إلى 60 عاما.

- التنسيق لخروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

- ضرورة التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج.