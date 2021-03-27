النيابة تستمع لأقوال رئيس حي السلام في انهيار "عقار جسر السويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، لأقوال رئيس حي السلام أول وأعضاء باللجنة الهندسية بالحي في واقعة انهيار عقار بجسر السويس.

كما استمعت النيابة لعدد من شهود العيان على الواقعة، ومن ساكني العقار.

وصرحت النيابة بدفن جثث المتوفين في الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا في الثالثة فجرا بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و ٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

وانتقل على الفور رجال الإسعاف والحماية المدنية لنقل المصابين ورفع الأنقاض لإنقاذ القاطنين بالعقار.

وحسب محافظة القاهرة، فإن الانهيار أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 23 آخرن خرج 18 منهم من المستشفيات.