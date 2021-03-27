نشرة الحوادث المسائية.. مشاهد من انهيار عقار جسر السويس وإعدام "سفاح الجيزة" للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

"شهامة مازن السوري والحقونا الناس ماتت".. مشاهد من انهيار عقار جسر السويس (صور)

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالثة والنصف من فجر الجمعة، هدوء يسود شارع "منطقة القرش" التابعة بمدينة السلام شرق محافظة القاهرة. الأجواء تبدو طبيعية في الوقت الذي خلت فيه الشوارع من المارة مع انخفاض درجات الحرارة لحد الصقيع، إلا أن ثمة جديدًا تبدلت معه الأوضاع، عندما قطع صوت ارتطام مفزع الهدوء، أعقبة صرخات واستغاثات، من تحت وفوق أنقاض العقار المنهار المكون من 10 طوابق.

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للمرة الثانية.. الجنايات تقضي بإعدام سفاح الجيزة شنقًا في قضية قتل شقيقة زوجته

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة، المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، بالإعدام شنقًا، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين، الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

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انهيار سقالات عمود خرساني من كوبري تحت الإنشاء بالمريوطية (صور)

شهد شارع اللبيني بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، حالة من الذعر والهلع لدى المواطنين، نتيجة سقوط سقالات عمود خرساني بكوبري تحت الإنشاء.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 2.5 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 60 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.1 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

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العدالة الناجزة وسرعة التحقيق أبرز توصيات مؤتمر مكافحة جرائم غسل الأموال

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال "الجريمة المنظمة" تحت شعار "رؤية مستقبلية لمكافحة جريمة غسل الأموال " المعايير الدولية – التشريع الوطني".

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بسبب ماس كهربائي.. حريق في شقة سكنية بفيصل دون ضحايا

اندلع حريق بإحدى الشقق السكنية في منطقة فيصل، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

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بعد 14 واقعة.. سقوط عاطل استولى على مليون جنيه من مواطنين

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص؛ لاستيلائه على أموال مواطنين بزعم استثمارها في مجال التجارة مقابل أرباح.

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لوضع التقرير القانوني.. إحالة طعن ترشح ضياء رشوان نقيباً للصحفيين لمفوضي الدولة

قررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الطعن على حكم رفض استبعاد ضياء رشوان من انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

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النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بمنطقة جسر السويس.

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