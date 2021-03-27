ارتفاع المتوفين جراء انهيار عقار جسر السويس لـ 18 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أكد مصدر أمني أن عدد المتوفين جراء انهيار عقار جسر السويس ارتفع إلى 18 حالة.

وذكر المصدر - رفض ذكر اسمه - لمصراوي، اليوم السبت، أن تم استخراج 7 جثث جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18.

ولا تزال قوات الحماية المدنية مستمرة في رفع أنقاض العقار المنهار بشارع المصانع في جسر السويس شرق القاهرة.

ورصدت عدسة "الخليج 365" لقطات لانتشال الجثث من تحت العقار بواسطة عمل "الكراكات" وسط وجود أمني مكثف الذي فرض طوقًا بمحيط الحادث منذ فجر اليوم السبت.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعلى في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا عقار جسر السويس المنهار إلى 9 وفيات.

ويتابع المحافظ الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية لرفع أنقاض عقار السلام المنهار والبحث عن وجود ضحايا تحته.

يذكر أنه تم خروج 18 حالة من مصابي عقار السلام من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم ومازال الستة الباقين يتلقون العلاج بالمستشفى وحالتهم مستقرة.