"سائق قفز من سيارته".. عامل يكشف تفاصيل سقوط "سقالات المريوطية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أيمن:

كشف أحد العاملين بموقع سقوط سقالات عمود خرساني بالمريوطية، تفاصيل الواقعة.

وقال العامل في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن العمود الخرساني وقع بسبب عدم صب الجزء الأسفل منه بعد التسليح مع شدة الرياح.

وأضاف العامل أن العمود وقع على سيارتين، ميكروباص وملاكي، وأصيب سائق ونقل للمستشفى، أما الثاني قفز من السيارة قبل سقوط العمود ولم يحدث إصابات أخرى.

ورصدت عدسة "الخليج 365" آثار سقوط سقالات عمود خرساني بكوبري تحت الإنشاء، ما أدى إلى حالة من الذعر والهلع للمواطنين.

وظهر خلال البث المباشر الخاص بمصراوي، حمل الأوناش سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي محطمتين، إثر سقوط السقالات عليهما.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي بمنطقة المريوطية بانهيار سقالات عمود من كوبري ترسا تحت الإنشاء بشارع اللبيني، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لكشف غموضها، وتبين أن الحادث أسفر عن تحطم سيارتين، وجاري البحث عن أي مصابين تصادف وجودهما بمكان الواقعة.