شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: ندعم جهود مصر لعودة الملاحة في قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للجهود المصرية لعودة حركة الملاحة عبر قناة السويس بعد حادث جنوح السفينة العملاقة بقناة السويس والذي بادرت السلطات المصرية بالتعامل معه على الفور .

كما أكد البرلمان العربي ثقته في كافة الإجراءات التي تتخذها مصر والإمكانيات المتوفرة لديها وقدرتها على مواجهة الحدث الاستثنائي وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس باعتبارها ممر تجاري يهم العالم كله.