شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: جنوح السفينة البنمية حادث استثنائي وجار العمل على إنهائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قناة السويس عبر خلالها آلاف الشاحنات والحاويات بواقع 18 ألف سفينة خلال العام الماضي ولم يحدث أي حادث.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس من أكبر السفن في العالم، وما حدث استثنائي وجار العمل على إصلاحه.

وتابع: «هناك بعض الجهات تحاول استغلال هذا الحادث والحديث عن مسارات بديلة لقناة السويس»، موضحا أن الشركات لها حرية استخدام رأس الرجاء الصالح، لكن استخدام هذا الطريق يزيد 14 يومًا عن العبور من قناة السويس، مع وجود مخاطر والرياح شديدة للغاية.