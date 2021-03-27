شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدي على مساحة 350 متر بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.

وصرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة ٣٥٠م٢ بناحية قرية المحاميد بحري؛ وتم إزالة التعدي في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله والتحفظ على مواد وأدوات البناء؛ كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة .

وأضاف عاشور أن حملات الإزالة مستمرة يوميا بالمركز والقرى التابعة له لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد. تمت أعمال الحملة بمعدات الوحدة المحلية لقرية المحاميد تحت إشراف رئيس القرية وسكرتير القرية ورئيس التنظيم ومسؤلي الجمعة الزراعية.