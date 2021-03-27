شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل : «لا نعرف من شد جزرة قطار سوهاج .. ومش هنيّم العاملين في السكة الحديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل إن «العاملين في السكة الحديد مش هنيمهم والمخطئ حسابه عسير».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: «سائق القطار الأمامي أخذ يصرخ بأن هناك من شد البلف وهناك قطار قادم من الخلف»، مردفا: «لا نعرف من شد الجزرة ولن نسبق الأحداث»، مؤكدا «لن يتكرر الحادث الأليم مرة ثانية».

ووجه كلمة لأهل الصعيد قائلا: «أنا شخصيا والعاملين معايا عاملين مجهود فوق العادة عشان راحتكم وأمنكم وخدمتكم، أنا فلاح ريفي زيكم».

وقال وزير النقل: «أنا جندي مقاتل من يومي متعودتش أهرب وجاهزون للمحاسبة البرلمانية، مستكملا «لو أنا مخطئ أتحاسب ولو مش مخطئ يشدوا على أيدي».



وأكد وزير النقل، «والله لو بأيدي أسوق كل قطار بنفسي وأعمل أنا كل الشغل بس دا مينفعش»، مردفا «أنا بشتغل 24 ساعة في اليوم».