شكرا لقرائتكم خبر عن «أمطار وشبوره وعاصفة بحرية».. تعرف على الطقس والظواهر الجوية خلال الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الارصاد الجوية من حالة الطقس والتقلبات الجوية خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء حيث تشهد تلك الأيام فرض لسقوط الأمطار على بعض المناطق وشبورة ورياح على مناطق أخرى بالإضافة لعاصفة بحرية على البحر الأحمر .

وطالبت الأرصاد الجوية المواطنين التعامل بالحيطة والحذر مع تلك الظواهر الجوية وعدم تخفيف الملابس خلال تلك الفترة حيث تسود أجواء شتوية .

حالة الطقس نهارا: مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، لطيف على شمال الصعيد

حالة الطقس ليلا: بارد على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء

فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة (30% تقريبا)، والجو غائم معظم الوقت

شبورة مائية خفيفة صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .

عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وتكون سرعة الرياح (75: 85 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (4: 6 متر) .

حالة الطقس نهارا: طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء

حالة الطقس ليلا: بارد على شمال البلاد حتى القاهرة مائل للبرودة على شمال الصعيد لطيف جنوب الصعيد

شبورة مائية خفيفة صباحا: على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وعلى القاهرة والوجه البحري .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

غيوم على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء

وغيوم وشبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومشمس على جنوب الصعيد.

حالة الطقس نهارا: طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحرى والقاهرة معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء

حالة الطقس ليلا: بارد على شمال البلاد حتى القاهرة مائل للبرودة على شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد

غيوم وشبورة مائية خفيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد والجو مشمس على جنوب الصعيد.

وغيوم على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

اقرأ أيضا: