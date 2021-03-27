شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يعتذر للصعايدة : «حقكوا عليا أنا فلاح زيكوا.. لو بأيدي أسوق كل قطار بنفسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم كامل الوزير، وزير النقل، اعتذاره بعد وقوع حادث تصادم قطاري سوهاج: «والله لو بأيدي أسوق كل قطار بنفسي وأعمل أنا كل الشغل بس دا مينفعش»، مردفا «أنا بشتغل 24 ساعة في اليوم».

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «العاملون في السكة الحديد مش هيناموا، والمخطئ حسابه عسير»

ووجه كلمة لأهل الصعيد: «أنا شخصيا والعاملين معايا عاملين مجهود فوق العادة عشان راحتكم وأمنكم وخدمتكم، أنا فلاح ريفي زيكم».

واستطرد وزير النقل: «سائق القطار الأمامي أخذ يصرخ أن هناك من شد البلف وهناك قطارًا قادمًا من الخلف»، مردفا «لا نعرف من شد الجزرة ولن نسبق الأحداث»، مؤكدًا «لن يتكرر الحادث الأليم مرة ثانية».