شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف سبب تراجع ضحايا قطاري سوهاج: «الأهالي حسبوا كل حالة إغماء وفاة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن سبب انخفاض عدد حالات الوفاة عما تم إعلانه بالأمس، موضحة أنه كانت هناك 20 حالة تعاني من إغماء شديدة نتيجة خبطات في الرأس، متابعة أن الأهالي كانوا يحسبون كل حالة إغماء وفاة، وتم الإبلاغ عنهم كأنهم وفيات.

تابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم نقل 3 حالات لمعهد ناصر بطائرة حربية، موجهة الشكر لوزارة الدفاع على مساعدتها.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هناك 3 أكياس أشلاء ما سيحدده الطب الشرعي، مضيفة هناك 90 حالة غادرت المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأشارت إلى أن الأهالي أسهموا في إنقاذ الحالات، ونقل 64 منها للمستشفى، ما يعبر عن شهامة ورجولة وجدعنة الصعايدة والمصريين.