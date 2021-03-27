شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكي بالقاهرة لمناقشة تطورات سد النهضة .. والخارجية: الاتفاق على الملء «ضرورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية على ضرورة التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة وقبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلباً بعملية الملء.

واستعرض نائب وزير الخارجية خلال استقباله السفير دونالد بوث، المبعوث الأمريكي للسودان، ملامح المقترح السوداني الذي تؤيده مصر والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، حيث شدد على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها وبما يمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالحها المشتركة ويحفظ حقوق مصر ويؤمن مصالحها المائية.

واستقبل السفير حمدي سند لوزا اليوم السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان للتباحث حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي والجهود الجارية لإعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث تأتي الزيارة في إطار الجولة التي يقوم بها المبعوث الأمريكي في المنطقة والتي تشمل كلا من مصر والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، وإثيوبيا للتشاور حول سبل دفع العملية التفاوضية.