شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش يكشف: هل تتراجع أعداد السفن المارة داخل قناة السويس بعد حادث الجنوح الأخير؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن شركات التأمين ستعوض الخسائر الناجمة عن عطل السفينة البنمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حادثة السفينة البنمية التي جنحت داخل المجرى الملاحي ليست أزمة، نظرا لمرور عدد ضخم من السفن في قناة السويس حيث يشهد المجرى الملاحي للقناة سير 18 ألف سفينة في العام.

وتابع مميش أن السفينة البنمية الجانحة لم تتحرك منذ تعطيلها للحركة، وتم تخفيف الحمولة من السفينة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إلى أن السفينة البنمية تكبدت خسائر مالية نظرا لتعطلها في المجرى الملاحي، مع حدوث خسارة مادية للعالم كله.

وكشف مميش، عن أن شركات التأمين سوف تعوض الخسائر المالية التي حدثت منذ تعطيل السفينة البنمية، وتقوم شركة التأمين بدفع تكاليف الإصلاح إلى هيئة قناة السويس.

وقال مهاب مميش، إن شركات التأمين قد ترفع مبالغ التأمين على الشركات المارة بقناة السويس، وهو أمر لا نتمنى حدوثه حتى لا يتراجع أعداد السفن المارة داخل قناة السويس، موضحا أنه قبل نهاية الأسبوع الحالي سوف تنتهي أزمة السفنية الجانحة في قناة السويس.