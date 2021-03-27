شكرا لقرائتكم خبر عن السفير بسام راضى: الرئيس وجه بالعمل على عدم تكرار حوادث القطارات مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، التعازى لأسر الشهداء وفى الحادث الأليم، مشيرا إلى اجتماع الرئيس السيسي اليوم بالمسئولين يحقق عدة أهداف وكانت هناك متابعة دقيقة للمجموعة الوزارية المعنية بهذا الحادث.

وأضاف راضى، خلال مداخل هاتفية ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس السيسي استمع إلى كافة النتائج التى تم التوصل إليها حتى الآن وما يتعلق بالملابسات الأولية وعلى الشق التقنى لحادث قطارى سوهاج، وكان هناك شقا هاما ركز عليه الرئيس وهو عدم التعرض لمثل تلك الحوادث مستقبلا فى ظل ما يتم إنفاقه من مئات المليارات لتطوير مرفق السكة الحديد، والإجراءات التى يجب اتخاذها لعدم التعرض لمثل هذه الحوادث.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه كانت هناك عدة سيناريوهات عقب حادث قطارى سوهاج، أولها إيقاف الحركة حتى يتم الانتهاء من المنظومة بالكامل وللانتهاء من المنظومة الذكية ويتم إعادة تشغيلها مرة أخرى، ولكن لأن منظومة السكة الحديد تخدم عددا كبيرا وقطاعا كبيرا من المواطنين وتقدم الخدمة لحوالى مليون مواطن يوميا، وتم التوجيه من الرئيس بممارسة العمل مع تطبيق النظام الجديد والذى يعتمد على التوجيه الآلى للجرارات والتدخل الآلى فى حالات الطوارئ وهذا النظام سوف يطبق لكن المنظومة لم تكتمل فهذا سيؤثر على سرعة القطارات ومن الممكن أن ينتج عنه بعض التأخر.

وأكد راضى، أن الاقتراح كان بإيقاف الحركة بشكل كامل وليس على خط الصعيد فقط، متابعًا: "كنا نتحدث عن كافة الخطوط ونحن نتحدث فى التطوير عن منظومة سكك حديد حديثة جدا على أعلى المعايير من جرارات وعربات وتم استيراد الجرارات والعربات من الخارج والتحديث شامل من أسوان إلى الإسكندرية، ونؤكد أن النظام الجديد يهدف إلى التحكم الآلى فى سرعة القطارات".