شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يكرم «المصري اليوم» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة النقل والمواصلات فس أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، الزميل رجب رمضان، مدير مكتب جريدة المصرى اليوم في الاسكندرية، وذلك لجهود الجريدة في الاهتمام بالقضايا والملفات الاجتماعية والأسنان في المحافظة، ونشر ما يتعلق بالشأن السكندرى بموضوعية ومصداقية وحياد.

كما تم تكريم الزميل محمود طه مصور الجريدة في الاسكندرية، ومنحهم شهادات تقديرية لجهودهم في المجال الصحفى.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث تصادم قطارين بطهطا في سوهاج، وقدموا الحضور التعازي لأسر الشهداء وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتم خلال الاحتفالية تكريم 300 أم مثالية بجانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والشخصيات العامة بالإسكندرية.

"مستقبل وطن" يُكرّم مدير مكتب "المصرى اليوم" فى الاسكندرية (صور)

"مستقبل وطن" يُكرّم مدير مكتب "المصرى اليوم" فى الاسكندرية (صور)