شكرا لقرائتكم خبر عن البرودة تصل لـ 8 درجات غدا .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا، في القاهرة والمحافظات، وقالت إن طقس غدا سيكون شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى وأيضا الوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما سيكون لطيفا على شمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية وكذلك الوجه البحري بنسبة 30% تقريبا، مؤكدة أن الظواهر الجوية تشير إلى وجود شبورة مائية في الصباح على الوجه البحري والقاهرة، وجود نشاط للرياح في نقس التوقيت على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 28 مارس

القاهرة: العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 14 درجة.

وادي النطرون: العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

طنطا: العظمى 19 والصغرى 13 درجة.

شبين الكوم: العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

دمنهور: العظمى 19 والصغرى 12 درجة.

بلطيم: العظمى 18 والصغرى 12 درجة.

مطروح: العظمى 17 والصغرى 13 درجة.

السلوم: العظمى 18 والصغرى 12 درجة.

سيوة: العظمى 20 والصغرى 08 درجة.

بورسعيد: العظمى 19 والصغرى 14 درجة.

دمياط: العظمى 18 وال صغرى14درجة.

الزقازيق: العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

المنصورة: العظمى 19 والصغرى 12 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 21 والصغرى 10 درجة.

السويس: العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

العريش: العظمى 19 والصغرى 13 درجة.

رفح: العظمى 18 والصغرى 14 درجة.

رأس سدر: العظمى 21 والصغرى 11.

نخل: العظمى 20 والصغرى 08 درجة.

نويبع: العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

طابا: العظمى 22 والصغرى 13 درجة.

كاترين: العظمى 18 والصغرى 07 درجة

الطور: العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 16 درجة.

الغردقة: العظمى 25 والصغرى 14 درجة.

مرسى علم: العظمى 23 والصغرى 16 درجة.

الفيوم: العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

بني سويف: العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

المنيا: العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

أسيوط: العظمى 23 والصغرى 11 درجة.

سوهاج: العظمى 24 والصغرى 13 درجة.

قنا: العظمى 25 والصغرى 13 درجة.

الأقصر: العظمى 26 والصغرى 14 درجة.

أسوان: العظمى 27 والصغرى 14 درجة.

إدفو: العظمى 27 والصغرى 14 درجة.

أبوسمبل: العظمى 28 والصغرى 15 درجة.

الوادي الجديد: العظمى 26 والصغرى 14 درجة.

شلاتين: العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

أبورماد: العظمى 28 والصغرى 16 درجة.

حلايب: العظمى 25 والصغرى 19 درجة.

رأس حدربة: العظمى 24 والصغرى 18 درجة.