شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن أحياء في مدينة المنيا (اعرف منطقتك) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع مياه الشرب عن مناطق هي «أرض سلطان – وحي غرب المدينة بالكامل»، لأعمال الصيانة والتطهير بالمحطة البحرية بأرض سلطان .
وقال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، ان مدة الانقطاع تتجاوز 5 ساعات مساء اليوم. وناشد المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب .
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