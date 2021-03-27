شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن أحياء في مدينة المنيا (اعرف منطقتك) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع مياه الشرب عن مناطق هي «أرض سلطان – وحي غرب المدينة بالكامل»، لأعمال الصيانة والتطهير بالمحطة البحرية بأرض سلطان .

وقال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، ان مدة الانقطاع تتجاوز 5 ساعات مساء اليوم. وناشد المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب .