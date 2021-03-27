شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يتحدث عن «احتمال كارثي» في أمان سد النهضة : «طلبنا التصميمات ولم تأت إلينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تتجنب الحديث عن حصص المياه لأنه إذا تم حسابها بالورقة والقلم سيكون لنا حقوق أخرى في المياه، معقبًا: «هل الجانب الإثيوبي يسوق تسويق خارجي أم داخلي، ولا يجب أن يقول معلومات خاطئة حتى لا نسمم جو المفاوضات والعلاقات بين الشعوب».

وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن 70% من الشعب الإثيوبي ليس لديه كهرباء هذا صحيح، موجهًا سؤاله للمسؤولين الإثيوبين قائلًا: ليه أغلب الكهرباء التي إنتاجها يصدروها؟ ولم نمنعهم من توليد الكهرباء، ولسنا ضد تنمية الشعب الإثيوبي، معقبًا: «الشعب الإثيوبي أخوتنا وأهلنا».

أوضح أن نهر النيل نهر دولي مشترك وليس نهر إثيوبي، وإذا لم يكن هناك اتفاقات مشتركة سوف تصل هذه المشكلة إلى أي مدى، وذلك من أجل الحفاظ على الحقوق المائية المصرية، معقبًا: «تحدي أمان سد النهضة تحدي كبير، ولابد أن آمن نفسي حتى لو واحد في المليون هو احتمال كارثي، سوف أقوم بعمل استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه لتأمين منظومة السد العالي».

وتابع: «أي تقارير أو دراسات تنشر نأخذها بوضع الجدية، لأننا طلبنا مستندات تعديلات اللجنة الدولية على أمان سد النهضة في المستوى الثاني للتصميم ولم يأتي لنا، وسوف نعمل على أسوء سيناريو، ولن نترك شيء للصدفة أو الاحتمالات».

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن التنسيق المصري السوداني على أعلى المستويات، لافتًا إلى أن السودان لديهم قلق من أمان السد، لأنه ممكن يكون مصدر فيضان أو جفاف.