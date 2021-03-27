شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل : لدينا مشكلة بالعنصر البشري.. ومنظومة السكة الحديد ستعمل آلياً في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تعمل على تطوير منظومة السكة الحديد في كل المجالات وصولا إلى العنصر البشري؛ موضحا رصد 225 مليار جنيه لنقيم شبكة قطارات على أعلى مستوى.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: «لدينا مشكلة في العنصر البشري، ويجب الاعتماد على عنصر يستطيع التعامل مع الأدوات التكنولوجية الحديثة»، مشيرا إلى أنه جار إعداد مجموعة من السائقين الحاصلين على دبلومات فنية.

ونوه الوزير بأن المزلقان الذي وقع أمامه الحادث أمس، مجدد تماما وعلى أعلى مستوى، ولكن هناك خطأ بشريا تسبب في الحادث. وأكد، أنه في عام 2024 ستكون منظومة السكة الحديد تعمل آلياً دون تدخل بشري.