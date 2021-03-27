شكرا لقرائتكم خبر عن باستغلال فترة المد والجزر .. بدء محاولة جديدة لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت منذ لحظات قاطرات هيئة قناة السويس في محاولة أخرى تعويم السفينة الجانحة، مستغلة فترة المد والجزر، التي تستمر حتى العاشرة والنصف من مساء اليوم.

كانت دفة السفينة EVER GIVEN الجانحة في قناة السويس بدأت ف التحرك، وبدأت السفينة في تشغيل ماكيناتها، وتم عمل محاولة أمس لتحريكها في فترة المد والجزر من خلال ٩ قاطرات تقوم بشدها بكامل القوة.