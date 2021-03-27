شكرا لقرائتكم خبر عن زغاريد وورود بمراسم تجليس أول أسقف لشرق المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أهالي المنيا الجديدة ومنطقة شرق المنيا، الأنبا فام، أول أسقف بتاريخ إيبارشية شرق المنيا الوليدة، بالورود والزغاريد، وذلك خلال حفل تجليسه.

شهد الحفل الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان، الدير المنسوب له نيافة الأنبا فام، الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، الأنبا مارتيروس، الأسقف العام ورئيس لجنة المصنفات الفنية بالمجمع، كما حضر نواب برلمان وعدد من المشايخ ورجال الدين الإسلامي وبعض السياسيين، ووفود من الطوائف المسيحية.

وترأس لجنة تنظيم الحفل التجليس القس بافلوس سمير، القس ببنودة سمير، القس اشعياء عيد، القس ابادير سمير، دكتور ماجد موريس، العمدة نعيم زكي، العمدة شريف بطرس، وعدد من أمناء خدام القطاعات.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة و9 أساقفة بينهم الأنبا فام يوم 7 مارس الجاري، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية بالقاهرة.