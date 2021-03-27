شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: إثيوبيا تمتلك حصة الأسد في مياه النيل.. و«إحنا عايزين نصيبنا منها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن 40 مليون مواطن مصري يعتمدون في معيشتهم على الزراعة، وإذا تأثرت كمية المياه سيتأثر هذا العدد من الأفراد لأنهم أفقر طبقات المجتمع، الذين يحتاجون للدعم ويصرفون أموالا كثيرة لتطوير نظم الري وتحسين إنتاجية المياه.

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقائه مع برنامج «من القاهرة» على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أن كفاءة استخدام المياه لدى الدولة المصرية 90%، ومازلنا نعمل على زيادتها.

وأشار إلى أن مصر قدمت عشرات السيناريوهات ولكن هناك حجج من الجانب الإثيوبي لملء وتشغيل سد النهضة، ونحن أثبتنا حسن نيتنا في أكثر من موقف، ونتمنى أن يثبت الطرف الآخر حسن نيته وجديته في الوصول لاتفاق.

وأوضح وزير الري أن الجانب الإثيوبي لديه 900 مليار متر مكعب مياه من الأمطار أعلى حوض النيل، وبحيرة تانا بها 55 مليار متر مكعب من المياه، وغيرهما من السدود والبحيرات، معقبًا: «هما اللي عندهم حصة الأسد، وإحنا اللي عايزين نصيبنا من هذه الحصة».