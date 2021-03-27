شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تجميل وتشجير المركز الأفريقي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهي المركز الثقافي الافريقي بأسوان من زراعة شتلات جديدة من مختلف انواع الأشجار والورود المميزة ليأخذ طابع جمالي وحضاري بالاضافة الي طابعه التاريخي والثقافي.

وقالت المهندسة إيريني فايز مدير عام المركز الثقافي الأفريقي، إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وجه بالاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري بصفة مستمرة للمركز ليكون جاذبا للانتباه وقبلة للسائحين مع التأكيد علي اتخاذ الإجراءات الاحترازيه لمجابهة فيروس كورونا بصفة مستمره بالمركز، بالاضافة الي تأكيد المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان، ودعمه الدائم للمركز ومساندته لكل متطلبات المركز الثقافي الافريقي ومتابعة احتياحاته و جميع الاعمال والتجديدات بالمركز أول بأول.

وأوضحت مدير المركز أن إدارة الزراعة بالمركز تعمل علي قدم وساق في زراعة أنواع من الشتلات الجديده والمميزة حول محيط المركز الثقافي والمسرح المكشوف، بالإضافة إلى تغطية البرجولات بحديقة المركز بزعف النخيل لنشر الظل استعدادا لتجهيز المركز لاستقبال الزائرين في المناسبات والأعياد القادمة.