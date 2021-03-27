شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مصابًا في حادث قطاري سوهاج يتلقون العلاج بـ«سوهاج الجامعي».. وخروج 23 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن المستشفى الجامعي في سوهاج توافد عليه عدد كبير بالأمس من مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أكثر من 70% من الحالات عبارة عن كسور في أماكن متفرقة في الجسم، وبتر كامل في الساق لحالتين، وحالات أخرى بها نزيف داخلي وخبطات في الرأس.

وكشف رئيس جامعة سوهاج، أن 40 حالة وصلت إلى المستشفى الجامعي في سوهاج كانوا على وعي كامل، وتم رفع حالة الطوارئ داخل المستشفى، وتم استدعاء جميع الأطباء وخلال ساعة واحدة تواجدت الأطقم الطبية، والتمريض من أجل إسعاف الإصابات.

وأشار إلى أن جمعيات خيرية كثيرة، تواصلت من أجل تقديم الدعم إلى المستشفى الجامعي في سوهاج، وقام اتحاد الطلبة بتوفير بطاطين لأهالي المصابين.

وأوضح أن عدد الحالات المتبقية داخل المستشفى الجامعي في سوهاج بنحو 19 فيما غادر 23 حالة أخرى من المصابين.