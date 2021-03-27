شكرا لقرائتكم خبر عن رصف طريق نصرالله بطول 1700 متر في الزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، اليوم السبت، بمتابعة استكمال أعمال رصف طريق نصرالله الأقصر العشى على مسافة ١٧٠٠ م من مستودع بسيمي حتي كوبري العير بالصعايدة شمال الاقصر.

وأوضح الهوارى أن تنفيذ الأعمال يتم من الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات ومديرية الطرق والنقل بالاقصر بقيادة مهندسة بغدادية محمود موسى مديرة المشروعات والمهندس حمدى وهيب يوسف مهندس مشروعات تنفيذ شركة النوبى للمقاولات واشراف مهندس شعبان كريم على مدير إدارة الطرق بالمركز.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفقة مدير إدارة التموين بالمركز عبدالرزاق عمر ومكى عمر رئيس قرية العشى بالمرور على المخابز البلدية لمتابعة إنتاج الخبز وتم تحرير عدد ثلاث مخالفات تموينية تضمنت محضرتوقف عن الانتاج بدون عذر، ٢ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ٣عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.