شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: لن يسمح أي مصري بحدوث أزمة مياه ونمتلك مشروعات كثيرة للتغلب على ذلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية دائمًا في استعداد وانفتاح للمفاوضات لحل أي مشكلة، خاصة مشكلة سد النهضة، لافتًا إلى أن الآلية الرباعية نجحت، وأثبتنا حسن نوايانا لكن الطرف الآخر لم يستجب لها، وهذه الآلية تضمن للجميع حيادية الموقف، وفي نفس الوقت الذي لديه إرادة سياسية لن يخاف من هذه الآلية.

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقائه مع برنامج «من القاهرة» على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن الاتحاد الإفريقي له دور أساسي في قضية سد النهضة، بجانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وجميعها جهات مكملة لبعضها، وتمنع الحرج عن أن يتم مجاملة دولة على حساب دولة أخرى، معقبًا: «اللي بيعارض الآلية الرباعية يبقى عنده مشكلة في الاتفاق».

وأوضح أن الدولة المصرية قدمت جميع المرونة الممكنة، وأثبتنا ذلك بالتوقيع بالأحرف الأولى في اتفاقية واشنطن، ولكن الطرف الذي امتنع عن التوقيع يسأل.

وتابع: «لن يسمح أي مصري بحدوث أزمة مياه.. مصر تمتلك مشروعات كثيرة للتغلب على أزمات المياه الحالية، ولدينا كميات مياه تصل ولكن يصل العجز إلى 94%، وبالتالي هناك مشروعات منها تبطين ترع، وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة، والري الحديث والذكي، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر».

وأشار الوزير إلى أن المليار متر مكعب من المياه يتم بها زراعة 200 ألف فدان، أي 200 ألف مزارع، والمزارع الواحد لديه أسرة مكونة من 5 أفراد، أي سيتم التأثير على مليون مواطن، ونقص المياه سيجعلهم أفقر شريحة في المجتمع، ما يدفعهم لهجرة غير شرعية ويصبحون فريسة سهلة للجماعات المتطرفة.