شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محافظ الشرقية: السيطرة على حريق محطة الزقازيق فى أقل من ساعة دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه قبل مرور ساعه من نشوب حريق في عدد من الأكشاك بمنطقه نفق عرابي للمشاه ناحية شارع فاروق بمدينة الزقازيق، تم السيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع خسائر بشرية "إصابات أو حالات وفاة"، حيث تمكن رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق في وقت قياسي والسيطرة عليه من الإمتداد إلى المناطق المجاورة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقيه، إلى تكليف محافظ الشرقية لكلٍ من سعد الفرماوي سكرتير عام المحافظة، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، باستمرار التواجد في مكان وقوع الحادث للمتابعة المستمرة للإجراءات المتخذة، لرفع مخلفات الحريق، وتسيير حركة مرور المواطنين والسيارات، وحتي عودة الحياه لطبيعتها في تلك المنطقة.