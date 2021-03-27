شكرا لقرائتكم خبر عن ‏سفير الكويت بالقاهرة عن حادث القطار: ندعو الله أن يحفظ مصر من كل مكروه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت فى مصر، عن خالص التعازى وصادق المواساة لحكومة مصر والشعب المصرى الشقيق وذوى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج.

وقال الذويخ – فى بيان صادر عن السفارة الكويتية- اليوم السبت، "أشاطر الأشقاء فى جمهورية مصر العربية مصابهم الجلل بضحايا الحادث الأليم لتصادم قطارين فى محافظة سوهاج، داعياً الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه"، وتابع السفير الكويتى "‏قلوبنا مع مصر دوماً".

وتصادم، ظهر أمس الجمعة، قطارا ركاب سكك حديد فى مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط قتلى وجرحى جراء الحادث.