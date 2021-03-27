شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكى للسودان مستجدات ملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم السبت، مع السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكى للسودان مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبى والجهود الجارية لإعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان صحفى اليوم السبت - أن زيارة المبعوث الامريكى إلى القاهرة تأتى فى إطار الجولة التى يقوم بها المبعوث الأمريكى فى المنطقة، والتى تشمل كلا من مصر والسودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية، التى تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، وإثيوبيا؛ للتشاور حول سبل دفع العملية التفاوضية.

وأكد نائب وزير الخارجية ضرورة التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة فى أقرب فرصة ممكنة وقبل شروع إثيوبيا فى تنفيذ المرحلة الثانية من الملء؛ وذلك لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلباً بعملية الملء.

كما استعرض ملامح المقترح السوداني، الذى تؤيده مصر والداعى لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث.

وشدد نائب وزير الخارجية على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية؛ لتعظيم فرص نجاحها، وبما يمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالحها المشتركة ويحفظ حقوق مصر ويؤمن مصالحها المائية.