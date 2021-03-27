شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. رئيس قناة السويس: لا إصابات أو وفيات أو تلوث بسبب جنوح السفينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس فى مؤتمر صحفى: لا إصابات أو وفيات أو تلوث بسبب جنوح السفينة.. الرئيس السيسى يتابع يوميا مستجدات السفينة الجانحة.. والتحقيقات عقب تعويم السفينة و«كل واحد هياخد حقه »

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