لأجل الوطن.. مبادرة حزبية لتعزيز القضايا السياسية والاقتصادية والحقوق والحريات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال عدد من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني وأعضاء من مجلسَي النواب والشيوخ، في بيان لهم اليوم السبت، إنهم طرحوا مبادرة مصرية لتعزيز القضايا السياسية والاقتصادية والحقوق والحريات، تحت شعار (بالمنطق والحكمة وبالدليل والبرهان.. لأجل الوطن".

وتهدف المبادرة إلى بناء جسور الثقة مع الشركاء والأصدقاء الدوليين في كل القضايا والموضوعات محل الجدل والخلاف، فضلًا عن البحث في شكاوى المواطنين من خلال الحوار مع القنوات الرسمية بالدولة المصرية، وتنفيذ بعض الأنشطة والفعاليات في الداخل والخارج؛ تهدف إلى خلق مناخ من التعاون من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية المختلفة في إطار من احترام القانون والدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وتضم المبادرة الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، والنائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الإنسان ورفاهية الطفل، والنائبة فضية سالم عضو مجلس النواب عن سيناء، والنائبة سحر البراز وكيلة لجنة العلاقات الخارجية، والنائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، والنائب أشرف ثابت قيادي بحزب النور، والنائب يوسف الحسيني وكيل لجنة الإعلام والثقافة.