غدًا.. نظر دعوى رامز جلال بشأن قرار "الإعلاميين" بمنعه من الظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا الأحد، الطعن المقام من الفنان رامز جلال، حول عدم ممارسته أي نشاط إعلامي، والصادر من نقابة الإعلاميين، بعدما قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن في جلستها الأسبوع الماضي.

واختصم الطعن نقيب الإعلاميين، بعد إصداره قرار من النقابة بعدم ممارسة جلال لأي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، حيث تم تأجيل جلسة الطعن ليوم 28 مارس الجاري.

وقال محامي رامز جلال في دعواه، إن هذا القرار صدر باطلًا ومخالفًا للقانون، لأن الفنان رامز جلال عضو نقابة مهن تمثيلية وأن الأعمال التمثيلية السينمائية والتلفزيونية أو المسرحية، والأعمال الترفيهية، لا تعد نشاطًا إعلاميًا، طبقًا لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية ولا تعد نشاطًا إعلاميًا ولا يخضع لنقابة الإعلاميين.

وتابع المحامي، أن البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج مصر ووفق الإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا فهو غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين.

وطالب في دعواه، بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، فيما تضمنه بمنع رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وما يترتب على ذلك من آثار، واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقرر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وجاء فى القرار أن ذلك جاء بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة "MBC مصر" وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر.

وأضافت أنه بعد الاطلاع على الدستور المصري في مادته العاشرة والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وفي مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها وعلى قانون نقابة الإعلاميين، في مادته الثالثة والتي تنص على الآتي تهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامي.

كما تنص المادة الخامسة يحكم عمل الإعلامي ميثاق شرف إعلامي يعده مجلس الادارة ويكون الميثاق ملزما للإعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيًا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وتنص المادة السادسة من ذات القانون يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي مدونة للسلوك المهني والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي بما يضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسئول.

وتابع: "حيث أن رامز جلال يمارس نشاطًا إعلاميًا كمقدم برنامج على القناة وهي موجهة للمجتمع المصري، وتحمل اسم الدولة المصرية وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيد في نقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة، تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفًا ما نص عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016".

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