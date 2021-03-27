بـ10 شروط.. "السياحة" تناقش الاستعداد لموسم الحج المقبل غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة والآثار، غدًا الأحد، أولى اجتماعاتها لمناقشة الاستعداد لموسم الحج المقبل، في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية، وضع ضوابط الحج لعام 2021 ميلادية /1442 هجرية، أبرزها إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، وتكون الجرعة الثانية قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.

وكشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار أن إيمان قنديل، رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، تترأس الاجتماع، بحضور ممثلين من لجنة تسييىر الأعمال بغرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية الخمس، وخبراء القطاع السياحي الديني.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الاجتماع يناقش الوضع الحالي لموسم الحج المرتقب وبحث السيناريوهات المتوقعة انتظارًا لقرار السلطات السعودية بخصوص الوضع الحالي، وإبلاغ الجانب المصري رسميًا بالضوابط المنظمة للحج حال إصدار قرار بتشغيل الموسم في ظل الإجراءات الحالية بخصوص جائحة كورونا.

وكانت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أكدت في تصريح سابق لمصراوي، جاهزية مصر لتنفيذ موسم الحج تحت أي وضع، لافتة إلى انتظار وزارة السياحة ضوابط المملكة العربية السعودية المنظمة للحج والأعداد المستهدفة والسن وآلية الدخول والخروج من وإلى المملكة.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتخصيص شحنات لأغراض الحج والسفر، وتلقي كل من يسافر للحج على اللقاح، استعدادا للحج والسفر للخارج عندما يحل موعدهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بشأن توفير اللقاحات.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت وضع ضوابط الحج هذا العام وجاءت كالتالي:

1- ضرورة حصول حجاج الداخل والخارج على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع شهر ذي الحجة.

2- إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، وتكون الجرعة الثانية قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.

3- حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع.

4- ارتداء الكمامة لجميع الحجاج العاملين في جميع الأوقات.

5- إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 ساعة من الوصول للمملكة.

6- الحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول للمملكة، وتتخلل هذه الفترة إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج.

7- وصول نسبة التطعيم إلى 60% لسكان مدينتي مكة والمدينة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذي الحجة.

8- استثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج، واقتصار الفئات العمرية بين 18 إلى 60 عاما.

9- التنسيق لخروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

10- ضرورة التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج.