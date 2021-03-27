بالصور.. فرض كردون أمني بمحيط سقوط "سقالات المريوطية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أيمن:

فرضت قوات الأمن، كردونًا أمنيًا بمحيط سقوط سقالات عمود خرساني في شارع اللبيني بمنطقة المريوطية.

وكشف أحد العاملين تفاصيل الواقعة، مساء السبت، قائلًا إن العمود الخرساني وقع بسبب عدم صب الجزء الأسفل منه بعد التسليح مع شدة الرياح.

وأضاف العامل في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن العمود وقع على سيارتين؛ ميكروباص وملاكي، وأصيب ساةئق ونقل للمستشفى، أما الثاني قفز من السيارة قبل سقوط العمود ولم يحدث إصابات أخرى.

ورصدت عدسة "الخليج 365" آثار سقوط سقالات عمود خرساني بكوبري تحت الإنشاء، ما أدى إلى حالة من الذعر والهلع للمواطنين.

وظهر خلال البث المباشر الخاص بمصراوي، حمل الأوناش سيارة ميكروباص وآخرى ملاكي محطمين، إثر سقوط السقالات عليهما.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي بمنطقة المريوطية بانهيار سقالات عمود من كوبري ترسا تحت الإنشاء بشارع اللبيني، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لكشف تفاصيلها.