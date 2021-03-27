بالفيديو.. آثار سقوط سقالات عمود خرساني من كوبري ترسا بالمريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أيمن:

رصدت عدسة "الخليج 365" آثار سقوط سقالات عمود خرساني بكوبري تحت الإنشاء، ما أدى إلى حالة من الذعر والهلع للمواطنين.

وظهر خلال البث المباشر الخاص بمصراوي، قيام الأوناش بحمل سيارة ميكروباص وآخرى ملاكي محطمين، إثر سقوط السقالات عليهما.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي بمنطقة المريوطية بانهيار سقالات عمود من كوبري ترسا تحت الإنشاء بشارع اللبيني، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لكشف غموضها.وتبين أن الحادث أسفر عن تحطم سيارتين، وجاري البحث عن أي مصابين تصادف وجودهما بمكان الواقعة.