شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم المربين.. وزارة الزراعة تستعرض دور التأمين على الماشية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء دكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، والدكتور عصام إبراهيم المدير التنفيذي لصندوق التأمين الثروة الحيوانية، أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في تنمية الثروة الحيوانية في مصر، والحفاظ عليها ودعم المربين، وذلك خلال افتتاح الندوة التفاعلية التي تم اقامتها على هامش معرض اجري بيزنس بمحافظة الإسماعيلية.

وقال مساعد وزير الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتوعية المربيين بأهمية دور الصندوق، بما يساهم في تنمية ورفع كفاءة الثروة الحيوانية في مصر، وتحسين إنتاجيتها في مجالات اللحوم والألبان.

حضر الندوة عدد كبير من المربيين، فضلا عن وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية ووكيل الطب البيطري بالشرقية.

وأضاف «صابر»، أن الندوة تناولت دور صندوق التامين على الثروة الحيوانية والخدمات المميزة التي يقدمها لمربى الثروة الحيوانية، واهمية تكاتف دور القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في مثل هذا النمو، موضحا إنه على هامش الندوة تم توزيع شيكات التعويضات على المستأمنين والمستفيدين من التأمين، وذلك من خلال رسالة إيجابية بدور صندوق التامين، ودعم وزارة الزراعة حرصها الدائم والمستمر على التنمية.

وأوضح مساعد وزير الزراعة أن جناح الصندوق بالمعرض لاقي إقبالا جماهيريا من جموع المربيين والمترددين على المعرض، حيث يتم من خلال الجناح تعريف المربيين بخدمات الصندوق، مشيرا إلى أن هناك قوافل توعوية تابعة للصندوق تجوب كافة المحافظات لتوعية وارشاد المربيين، بضرورة التأمين على ماشيتهم، للحماية من المخاطر، والاستفادة من المزايا التي يقدمها الصندوق لهم، لافتا إلى ان ذلك ايضا في اطار توجيهات وزير الزراعة، بالنزول إلى الفلاح والمربي على أرض الواقع.

صندوق الـتأمين علي الماشية

صندوق الـتأمين علي الماشية

صندوق الـتأمين علي الماشية

صندوق الـتأمين علي الماشية