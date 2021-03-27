شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء فعاليات العيد القومي لبني سويف تضامناً مع أهالي ضحايا حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إرجاء فعاليات العيد القومي لمحافظة بني سويف، وتعليق أية فعاليات أو أنشطة والتي كان من المقرر إقامتها في إطار هذه المناسبة، وذلك تضامناً مع أسر وأهالي ضحايا ومصابي حادث قطاري سوهاج الذي وقع أمس الجمعة.

وجدد محافظ بني سويف تعازيه ومواساته لأهالي وأسر ضحايا الحادث الأليم الذي ألمً بالشعب المصري كافة، معربا عن خالص دعواته بالرحمة والمغفرة لضحايا الحادث، وأن يمن المولى عزوجل على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بني سويف تحتفل بعيدها القومي في 15 مارس من كل عام إحياءً لذكرى مشاركة أبناء بني سويف في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول ضد الاحتلال الإنجليزي، حيث تستمر احتفالات المحافظة على مدار شهر كامل وتشمل افتتاحات لمشروعات خدمية وتنموية بجانب بعض الفعاليات الاحتفالية الآخرى.