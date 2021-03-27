شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب القليوبية» يكرم الفائزين بالمراكز الأولى لفريق الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية الفائزين بالمراكز الأولى في الكره الطائرة على مستوى المحافظة، حيث تم توزيع الجوائز على الفريق الفائز وذلك في نادى السلام للمعاقين ببنها.

وأكد الصبروط أهمية الرياضة لأنها تقوي شخصية الإنسان، وتزيد من ثقته بنفسه وتقوية العلاقات الاجتماعية فيما بينهم، وخاصةً الرياضات التي تتم ممارستها في مجموعات مثل: رياضة كرة الطائرة، وكرة السلة وكرة القدم وإشعال روح المنافسة، فكل فريق يسعى للفوز ونيل اللقب، ما يؤدي إلى رفع المعنويات، وتقوية الإرادة.

وأبدى الصبروط إعجابه بأداء الفريق الفائز خلال المباريات السابقة، موضحا أنهم يمثلون المحافظة تمثيلا مشرفا، وأكد دعمه للاستمرار في الأداء المميز.

فيما حضر وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية المباراه النهائية لفريق الصم وضعاف السمع بنات «كرة السلة» والتي تضم «القليوبية والمنوفية»، ونفذت على ملعب المركز الأوليمبى بالمعادي، وانتهت المباراة بفوز منتخب القليوبية لكرة السلة للصم بنات على منتخب المنوفيه بواقع 22/ 10 وحصوله على المركز الأول في دوري كرة السلة للصم بنات.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت منافسات دور الـ16 لبطولة كرة السلة بنات الصم وضعاف السمع والذي تنفذهاالإدارة المركزية لشؤون الوزير «مكتب ذوي القدرات والهمم» برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.